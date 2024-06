El tema más importante que ha rondado el fútbol colombiano durante los últimos días es el de la posible llegada de Radamel Falcao García a Millonarios, pues desde que el futbolista dijo que este es el equipo de su corazón, las directivas del club se han acercado para tratar de convencerlo.

(Ver también: Millonarios buscaría reforzarse para el segundo semestre con jugador de la B: “Un sueño”)

Es más, la semana pasada hubo una reunión en la que se mencionaron cuáles eran los intereses de cada parte y qué se debía solucionar primero antes de firmar y, aunque hay varios temas en el camino, sí hay opción real de que el jugador esté en la Liga BetPlay.

De hecho, esta ilusión para los hinchas de Millonarios creció en las últimas horas luego de que Fabrizio Romano, el periodista de fichajes más reconocido del mundo, aseguró que el delantero sí está pensando seriamente en llegar a Millonarios y que incluso lo tiene como una prioridad por encima de otras ofertas del exterior.

🔵⚪️🇨🇴 Radamel Falcao wants to sign for Millonarios, he’s giving priority to the Colombian side despite proposals from abroad.

Falcao, in advanced talks with details to be clarified. pic.twitter.com/gYjC13qkMU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024