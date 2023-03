Por medio de sus redes sociales, Radamel Falcao confesó que, en 2009, estuvo cerca de llegar a otro elenco de España.

Falcao fue uno de los deportistas más determinantes del balompié sudamericano en el año 2009. Con la casaca del River Plate, el ‘Tigre’ cautivó a los amantes del balompié y a los equipos del fútbol europeo, y aunque el Porto fue el club que se lo quedó, hubo varios interesados en él, entre esos, un club de España.

Tristemente en la actualidad, es casi un hecho de que Falcao no continuará su carrera deportiva en el balompié español, ya que ha perdido la continuidad y el protagonismo en el rentado de dicho país, ahora, con la participación de Sergio Camello y Raúl de Tomás en el cuadro de Madrid, el futuro del colombiano se perfila en otras tierras.

Recientemente, y con la humildad que lo caracteriza, el delantero ha estado activo en las redes sociales, hablando con sus seguidores; un usuario le comentó que si su casi llegada al Real Zaragoza en el 2009 era real, a lo que simpáticamente el goleador de la selección Colombia respondió con una afirmación.

Luego de no darse su llegada a este club, el también exjugador del Chelsea llegó al Porto, donde brilló y llamó la atención del Atlético de Madrid, donde se inmortalizó como uno de los mejores jugadores del mundo en aquellos tiempos.

Ahora el futuro del jugador es incierto, y aunque está en mal momento, deportivamente hablando, los hinchas del Real Zaragoza están ilusionados con la llegada de este jugador a sus filas.