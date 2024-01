Radamel Falcao fue clave en el triunfo 0-2 de su Rayo Vallecano contra el Huesca por la Copa del Rey de España. El Samario ingresó en el minuto 76 de juego, participando en los dos tantos que se dieron en el tiempo extra del partido.

Sin embargo, la acción que dio de qué hablar fue la del primer gol, en la que ‘el Tigre’ cabecea con dirección al arco, pero un compañero suyo le sacó el tanto en su cuenta personal.

El atacante colombiano recibe un centro por la derecha de la cancha al minuto 118 del alargue y lo caza de manera perfecta de cabeza, dejando vencido al portero Juan Pérez. Pese a que no tiene mucha potencia, su tiro va con dirección al arco, estando cerca de convertir y volver a celebrar una diana personal después de meses.

Aquí el resumen del partido:

Sin embargo, el mediocampista y capitán del Rayo de Falcao, Óscar Valentín, sigue buscando el balón y para despejar dudas de si ese disparo entrará o no por la poca velocidad que llevaba, opta por rematar de cabeza y el gol queda para él. Con eso, el perfecto tiro de ‘Rada’ no le da un gol en su cuenta personal, pero lo deja con una destacable asistencia.

