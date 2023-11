Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como ‘Miguelón’, exparticipante de ‘El desafío 2022′, terminó coronado con medalla de oro en los Juegos Panamericanos. La disciplina en la que se llevó la premiación fue ‘squash’, pues desde hace muchos años se desempeña como jugador en este deporte.

Desde sus 8 años el exconcursante del programa ―que este 2023 ganó ‘Aleja’―, se desempeña en este deporte en el que resultó victorioso con una puntuación de 2-0, junto a sus compañeros Juan Vargas y Ronald Palominos. Contra los argentinos Jeremías Azaña, Leandro Romiglio y Roberto Pezzota, los colombianos se desempeñaron impecablemente.

Rodríguez remontó una partida en la que le iba ganando Romiglio con dos puntos. Finalmente volteó el marcador y logró un 3-2 en su partido contra el número uno de ese país. Así las cosas, Colombia sumó su tercer oro y cierra con su mejor actuación en Juegos Panamericanos en ‘squash’, en donde los colombianos acumulan seis medallas en siete categorías. Estas victorias se suman a demás medallas que han logrado cafeteros en esta edición de los juegos internacionales, como el oro en béisbol.

“Este es uno de los deportes más exigentes que tenemos aquí en los Panamericanos. No defraudé, quería una medalla de oro y se nos escapó la de dobles mixtos, pero tenía fe y confianza de que podíamos lograrlo en equipos […] Fueron los partidos más exigentes de este año para mí. Mi experiencia y mi físico jugaron un buen papel. Supe tener un plan B y C. […] Descubrí el patrón que tenía Leandro, empecé a mover la bola hacia adelante. Se empezó a quedar físicamente y yo me levanté, la esperanza de una medalla y ser yo el que tenía que definir fue muy importante para mí”, contó sobre su desempeño el colombiano para el Comité Olímpico Colombiano.