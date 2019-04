Según informó Caracol Radio, la Justicia Especial para la Paz, JEP, les dio permiso para asistir al evento debido a una invitación que recibieron “con el ánimo de resaltar su proyecto productivo relacionado con este deporte”.

En total, son 5 los excombatientes que viajarían a Oceanía gracias a las habilidades que adquirieron en el río Pato del Caquetá, donde eran guías de rafting, reseñó El Espectador.

Hermides Linares, Férllin Alberto Noreña, Édgar Portela, Édison Gaviria y Jhon Sebastián Rivas serían los viajeros.

Todos eran parte columna ‘Teófilo Forero’ y actualmente se encuentran en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle, en San Vicente del Caguán.

La JEP consideró que estas “son expresiones de voluntad que permiten establecer que [los excombatientes] son conscientes de los compromisos adquiridos con el Sistema integral de verdad justicia, reparación y no repetición, y que están cumpliendo con ellos”.

Sin embargo, les puso como fecha de regreso al país el 27 de mayo. No obstante, hasta el momento no se encuentran inscritos en la página oficial del certamen, por lo que su participación en el campeonato aún no está confirmada.