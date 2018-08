Costa había ganado una etapa en el Tour de Gran Bretaña, otra en el Tour de Saboya y una más en el Tour de l‘Avenir con 18 años de edad, según lo registró el diario As.

Posteriormente, a los 19 años, hizo parte del equipo belga Quick Step, al que actualmente pertenecen los colombianos Fernando Gaviria, desde 2016, y Álvaro Hodeg.

Sin embargo, en 2017 volvió al Axeon Hagens Berman, elenco de su país, y meses después se retiró.

Acto seguido, en febrero de 2018, explicó que el ciclismo lo estaba desequilibrando y que no estaba listo para volver a las carreteras, por lo que decidió retomar sus estudios y dedicarse a la escalada.

Y fue precisamente en dicha actividad recreativa en la que se accidentó; una roca le aplastó la pierna, la cual le fue amputada por encima de la rodilla, añadió el medio.

Ahora, sus compañeros del Axeon recaudan fondos para él en una campaña en la que ya han recolectado más de 45.000 dólares.

Saddened to report dear friend & former teammate Adrien Costa was seriously injured while rock climbing causing him to lose part of his leg. We set up a GoFundMe page to support his rehab. Please consider donating & sharing, anything helps.https://t.co/XsT9gtovM3

— Hagens Berman Axeon (@HBAxeon) August 8, 2018