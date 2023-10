Se terminó la espera para los equipos colombianos en Copa Libertadores, hoy rodará el balón en las ciudades de Bogotá y Cali, los estadios de Techo y Pascual Guerrero son los elegidos a cobijar los 32 partidos. Así las cosas, el país cafetero albergará el torneo por segunda ocasión después de ocho años, está vez los equipos anfitriones son llamados a ser protagonistas, Santa Fe, América y Nacional asumirán la batuta de seguir dejando en alto el fútbol practicado por mujeres en Colombia.

Entre tanto, las ‘Leonas’ llegan con el plus de ser las actuales campeonas del torneo local. Pues en la tarde este jueves debutarán ante Olimpia de Paraguay en el Metropolitano de Techo a las 5:30 p. m.

Ahora bien, para este segundo semestre el club reforzó su plantel de cara al torneo, no obstante, hubo jugadoras que no continuaron, como la guardameta Valentina González Soto que recientemente fichó por Al-Qadsiah de Arabia Saudita teniendo su primera experiencia internacional. Del mismo modo la portera mundialista sub 17 y sub 20 con la Selección Colombia habló en exclusiva previo a la participación de Santa Fe en Libertadores.

“Santa Fe siempre se prepara para ganar, sus contrataciones al igual que el cuerpo técnico tienen la mentalidad de ir paso a paso, para darlo todo por el escudo que tienen enfrente y seguir dejando a Santa Fe en los más alto”.

¿Cómo analiza la participación de Colombia en temas de sede para los torneos femeninos?

“Nos ayuda a ser más visualizadas, para que la gente se anime a ver los partidos. Está Copa Libertadores es una invitación al público, por lo que no es habitual ser anfitriones y de esa forma nos beneficia para tener una mejor liga y en los torneos que competimos”.

¿Futuro e incertidumbre de la liga?

“Es una gran incógnita, nosotras sabemos cuando termina, pero no cuando iniciará. Constantemente pensamos cómo será el próximo año, si será más larga, si habrá o no habrá, las jugadoras somos las últimas en enterarnos de todo lo que pasa en cuanto al torneo”.

Paso por Santa Fe.

“Siempre represente a Santa Fe de la mejor forma. En marzo me convertí en la jugadora 100 que disputó un partido oficial en el equipo, me llenó de orgullo y ver todos mis sacrificios para tener este tipo de resultados. A pesar de todo fue un proceso duro, el técnico (Omar Ramírez) me enseñó a fortalecerme como persona y deportista, él siempre se basa en la exigencia, cuando una jugadora da el 100 % lo hace sentir bien, él se encargó que cada una de las jugadoras estuvieran al mismo nivel, igual de mentalizadas y enfocadas”.

