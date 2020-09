💪 🇫🇷 @mat_burgaudeau and 🇩🇰 @k_asgreen have produced a huge effort! They are now 6 in the lead!

💪 🇫🇷 @mat_burgaudeau et 🇩🇰 @k_asgreen sont rentrés sur la tête de course au prix d'un gros effort !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/9bbzk0hBw0

— Tour de France™ (@LeTour) September 10, 2020