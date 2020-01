Esteban Chaves relató en entrevista con ‘Juanpis González’ el penoso momento que vivió cuando tuvo ganas de ir al baño en plena competencia.

“Fue en una etapa que terminaba en un circuito en la ciudad de Logroño. Faltando como 4 vueltas me sentí mal y empecé a buscar un puente o un lugar en donde nadie me viera”, explicó inicialmente.

Luego, señaló lo que se vio obligado a hacer: “A falta de 2 vueltas, me metí a un lugar que creí bueno. Me desvestí y no me demoré nada, como 2 segundos. Cogí los guantes, me limpié y arranqué”.

“Cuando me subí a la bici, vi al frente un edificio de 8 o 9 plantas donde todo el mundo me estaba mirando”, añadió en medio de risas.

El popular ‘Chavito’ agregó que no tuvo más alternativa que pasar la vergüenza y seguir en carrera; además, le atribuyó su malestar al cambio de temperatura, pues dijo que había mucho calor y que una bebida muy fría lo afectó.

Su historia fue contada en medio de una extensa charla en la que participaron varios miembros de su familia y en la que se refirió a temas relacionados con el ciclismo y su fundación.

En video, el relato del ‘Chavito’ (desde el minuto 9:34):