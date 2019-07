“Fue difícil en ese momento porque no me lo esperaba. Nunca pensé que iba a cometer un autogol. Por ahora voy a seguir en Atlético Nacional. Tenemos unos días de descanso y luego me reportaré al equipo para continuar en el torneo colombiano y pensar en la Recopa [Sudamericana]”, fueron las últimas reacciones que dio el exfutbolista a un medio de comunicación.

Escuche el audio de la última entrevista de Andrés Escobar:

Cabe recordar que el exjugador del conjunto verde de Antioquia anotó un gol en propia puerta en el juego entre Estados Unidos y Colombia, por la segunda fecha del Mundial de 1994, que a la postre fue definitivo para que el combinado nacional perdiera y quedara eliminado de la cita orbital.

“El caballero del fútbol”, un apodo que el central se ganó por su personalidad y por su forma de jugar, fue uno de los defensores más importantes de la historia colombiana, pues era el líder de la zaga de la ‘tricolor’ que disputó los mundiales de Italia 1990 y EE.UU. 1994. Además, fue campeón con el equipo ‘verdolga’ de la Copa Libertadores de América en 1989.

Escobar fue cruelmente asesinado en la madrugada del 2 de julio de 1994 luego de recibir 6 disparos por parte del conductor y escolta de los hermanos Gallón Henao, reconocidos narcotraficantes de Medellín.