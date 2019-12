green

El recinto está ubicado a 3.825 metros sobre el nivel del mar y, según TyC Sports, solo le faltan las luminarias para que sea aprobado por la Confederación Sudamericana, Conmebol, para la competición, pues tiene capacidad para 20.000 espectadores.

De hecho, la propia Conmbebol indicó que Binacional podrá ser local en su cuidad, no como cuando afrontó la Copa Sudamericana, que debió actuar en Arequipa porque su estadio no estaba en condiciones de recibir encuentros internacionales.

Lo particular del escenario es que Binacional solo perdió un partido en él durante 2019< fue en el torneo peruano contra Sport Huancayo, escuadra que tiene su sede a 3.259 metros de altura. De resto, los ganó todos y solo cedió 3 empates.

De acuerdo con TyC, los 3.825 metros de Juliaca son una preocupación para River Plate, escuadra que compartirá el grupo D en Libertadores con Binacional y que juega a nivel del mar; situación similar a la de Sao Paulo de Brasil, otro de los integrantes del cuadrangular.

El único elenco que no tendría reparos en visitar a Binacional sería Liga de Quito, elenco ecuatoriano que está en la misma serie y que actúa habitualmente a 2.850 metros de altura.