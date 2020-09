green

Lionel Messi confirmó este viernes que se queda en el Barcelona, o más bien que no se pudo ir. Los directivos del club le recordaron al ‘10’ que en su contrato estaba estipulado que él debía informarles que se quería ir antes del 10 de junio, cosa que no hizo, y que por eso, si insistía en marcharse, ambas partes debían ir a juicio.

Al hablar de ese tema en la entrevista que le concedió al portal Goal, Messi entregó una de las frases más fuertes. “Ahora se agarran de que no lo hice (decir que se iba) antes del 10 de junio, cuando antes del 10 de junio estábamos compitiendo por la liga, en el medio del virus este de mierda y de todo lo que nos pasó, se alteraron todas las fechas”.

El argentino le dijo al club que se marchaba solo hasta la penúltima semana de agosto porque ahí se terminó la temporada, pero vio con molestia que no lo dejaron libre. “El presidente dijo que yo al final de temporada podía decidir si me podía ir y al final no terminó cumpliendo con su palabra”, agregó Messi.

El ídolo ‘culé’ aseguró que no se va porque no es capaz de ir a juicio con el club de su vida y por eso respetará su contrato, que va hasta junio del 2021. Sin embargo, desde enero el argentino podrá negociar con cualquier equipo que lo quiera y se marcharía gratis el otro año.

Messi también arremetió contra personas que considera falsas por cómo se comportaron en las últimas semanas. “Me sentí dolido por muchas cosas que escuché, poniendo en duda mi barcelonismo, sacando cosas que no me parece que merezca. Me sirvió para ver quién es quién en este mundo, hay gente muy falsa y esto me dio para reconocer a muchos de ellos”, aseguró.

Entrevista completa de Lionel Messi con Goal