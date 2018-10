View this post on Instagram

🙏 Orgullosamente Franco-Colombiano 🙏 Después de un proceso largo, hoy puedo decir que soy uno de ustedes. Siempre tendré el corazón francés y también daré lo mejor de mi para dar una imagen positiva de Colombia 🇨🇴 Quiero demasiado a esta tierra que me ha dado tantas oportunidades y siempre me esforzaré para aportarle y construir país. Siento que puedo traer las fortalezas de Francia y este país con tanto potencial… Colombia te amo!