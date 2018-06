El incidente terminó dándole el triunfo a Sebastian Vettel, quien se convirtió en nuevo líder del Mundial, con un punto más que Lewis Hamilton, que finalizó quinto.

Este fue el error de la modelo, quien dijo después que estaba “sólo siguiendo instrucciones”.

When you tell @WinnieHarlow to wave the chequered flag too early 🙈 Miscommunications happen!#NoHarmDone pic.twitter.com/LH05qXqGbQ — Luisツ (@Quintero_Funes) June 10, 2018

Luego del incidente, el piloto alemán de Ferrari dijo que le preocupaba que los aficionados saltaran a la pista cuando vio la bandera a cuadros antes del final de la carrera.

“Afortunadamente teníamos radio. Afortunadamente teníamos el contador de vueltas en el coche, y la pizarra de boxes era precisa”, dijo Vettel en la rueda de prensa.

“Les dije por radio que creía que la carrera aún no había terminado, y ellos dijeron ‘no, no, no, no, sigue empujando’. Algunos de los comisarios ya estaban celebrando”, agregó.

El resultado de la carrera declarado en la vuelta 68 significa que la vuelta rápida fue para Max Verstappen en lugar de para su compañero de equipo de Red Bull Daniel Ricciardo, que había sido el más rápido en la penúltima vuelta.

Valtteri Bottas (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio de la carrera canadiense, que deja así la clasificación del campeonato de Fórmula 1: