Con inmensa tristeza, desde el Club Deportivo UAI Urquiza lamentamos informar el fallecimiento de César Borda, integrante del plantel de fútbol masculino de nuestra institución. En este momento de profundo dolor, acompañamos a su familia y afectos ante tan irreparable perdida. El recuerdo de César Borda quedará grabado para siempre en la memoria del plantel, dirigentes, simpatizantes y familia del Club Deportivo UAI Urquiza.