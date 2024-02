Diego Herazo está viviendo su primera experiencia en el fútbol del exterior y, aunque fue confirmado apenas el lunes por su nuevo equipo, San Lorenzo, debutó este mismo martes y de esa manera ya dio de qué hablar en Argentina.

Pero algo de lo que más llamó la atención es el apodo que le colocaron en el cono sur al delantero de nuestro país, ‘bautizándolo’ como el “Lukaku colombiano”.

En las recientes horas, tras su estreno con la camiseta de San Lorenzo al jugador ex-Tolima le contaron del sobrenombre que tiene y él opinó del tema.

“Escuché lo de Lukaku, pero como me quieran decir, no tengo problema”, fueron las cortas, pero contundentes palabras de Diego Herazo por el apodo que le colocaron en Argentina, avalándolo pero sin darle tanta importancia.

¿Cómo le fue a Diego Herazo en el debut con San Lorenzo?

El delantero colombiano entró para el segundo tiempo, tuvo chances de marcar, en especial de cabeza, pero también ya recibió elogios y reconocimiento de la hinchada del equipo de Boedo porque en una jugada fue con fuerza contra un rival y los ‘aplausos’ se escucharon en el estadio por su actitud y buenas sensaciones en su primera presentación con la camiseta del elenco ‘cuervo’.

Diego Herazo, que costó casi un millón de dólares, luego del 1-1 de San Lorenzo contra Estudiantes de La Plata, también dio otras declaraciones para ‘ESPN’ en las que nuevamente habló de su estilo de juego, usando su envergadura para hacerse espacio en el frente de ataque.

“Siempre, desde que inicié a jugar en Valledupar, siempre me ha gustado ese juego físico. Lo apliqué mucho más en La Equidad, cuando quedé goleador. Creo que es un juego que me caracteriza, me gusta y eso le gusta al público. Estamos para eso, para hacer feliz al público y entregar todo por el equipo”, expresó.