Este domingo el equipo de Arturo Reyes volvió a padecer su principal problema: falta de efectividad frente al arco rival. Colombia tuvo varias ocasiones de gol claras en el segundo tiempo del partido, pero Jader Valencia y Yeison Tolosa las despilfarraron con claras carencias como delanteros que son.

Colombia y Uruguay empataron sin goles y ninguno cumplió su objetivo. Los charrúas decían vencer a Colombia para quedar muy cerca de coronarse campeones del Sudamericano Sub-20.

Así las cosas, Colombia llegó a 5 puntos en la tabla de posiciones y necesita que se den dos resultados en los próximos partidos del día (Ecuador vs. Venezuela y Brasil vs. Argentina): que Venezuela no le gane a Ecuador y que Brasil no le gane a Argentina por cuatro goles.

Si esas dos condiciones se dan, Colombia se quedará con el último cupo al Mundial de Polonia. Argentina, Uruguay y Ecuador ya confirmaron su clasificación al evento orbital.

Lo único que falta por definirse es quién se queda con el último tiquete al Mundial (Colombia, Venezuela o Brasil) y quién se corona campeón (Argentina o Ecuador). Argentina tiene 9 puntos y Ecuador 7 unidades.