Después de que el equipo dirigido por Arturo Reyes no pudiera vencer a Uruguay en el primero de los tres partidos de la jornada final del Sudamericano Sub-20, Colombia quedó necesitada de dos resultados para mantener el cuarto lugar en el hexagonal final y quedarse con el último tiquete al Mundial de Polonia: que Venezuela no le ganara a Ecuador y que Brasil no le ganara por cuatro goles a Argentina.

Ambos se dieron. Ecuador le ganó por 3 a 0 a Venezuela y Brasil hizo lo propio por 1 a 0 ante Argentina. De esta manera, Ecuador se coronó campeón del torneo con 10 puntos, Argentina fue segunda con 9 unidades, Uruguay terminó tercera con 8 y Colombia concluyó cuarta con 7.

Así las cosas, Colombia logró su décima clasificación a un Mundial Sub-20, la cuarta en los últimos cinco Sudamericanos que disputó. La última participación del equipo nacional en el Mundial de la categoría fue en 2015, cuando fue eliminada en los octavos de final.

Este año el certamen orbital se llevará a cabo en Polonia, del 23 de mayo al 15 de junio. El sorteo de la fase de grupos se realizará el próximo 24 de febrero.