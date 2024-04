Actualmente, el Bayern Leverkusen es el mejor equipo de Europa por lejos. Y es que además de ser el líder absoluto de la Bundesliga, con 13 puntos de ventaja, el equipo que dirige Xabi Alonso lleva un invicto de 40 partidos sin perder.

La última derrota del equipo alemán fue el 27 de mayo del 2023, cuando el Bochum lo superó tres por cero en el juego correspondiente a la fecha 34 de la Bundesliga 2022-2023. A partir de ahí se olvidaron de lo que es perder y comenzaron una racha que los tiene ad portas de ganar la liga local sin caer en ningún juego.

Hasta el momento, el Leverkusen se encuentra invicto en los 40 partidos que lleva disputados en el curso de la temporada. 27 de la Bundesliga, cinco de la DFB Pokal y ocho de la Europa League . En total, son 35 victorias y cinco empates, números que hablan muy bien de la actual campaña que hace Xabi Alonso en una de sus primeras experiencias como entrenador.

El colombiano Gustavo Puerta hace parte de este plantel y aunque no es un titular fijo, Alonso le ha ido dando minutos y lo llena de elogios cada vez que puede.

En su última rueda de prensa, el entrenador español fue consultado por el volante cafetero, a quien considera un jugador importante que se ha ganado un puesto.

“Estamos encantados con la actitud de Gustavo, con sus ganas de mejorar. En la pretemporada vio que tenía una oportunidad y peleó por ella. Se merece estar donde está, ha jugado algunos minutos, le gustaría jugar más, pero es parte del proceso”, arrancó diciendo el ex jugador del Real Madrid.

Posteriormente contó que se alegró al ver la convocatoria del vallecaucano a la Selección Colombia de mayores.

“El otro día cuando fue con la Selección fue una de las mejores noticias. Cuándo me dijo ‘Xabi, estoy en la convocatoria de la absoluta’, me dio una alegría muy grande, una pena que no pudo debutar pero intentamos ayudar para que consiga el debut con la Selección por qué se lo merece”, dijo el timonel.