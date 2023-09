Después de no haber clasificado al Mundial de Rusia 2018, la Selección de Ecuador regresó a la cita orbital en Catar 2022, gracias al buen trabajo del técnico argentino Gustavo Alfaro potenciando a jugadores jóvenes de la liga local con otras figuras como el caso de Enner Valencia.

(Ver también: Quién es el entrenador de Venezuela, compatriota de Néstor Lorenzo y José Pékerman)

En dicho mundial, Ecuador comenzó ilusionando a la hinchada, ya que en el primer partido le ganaron al anfitrión por 0-2, pero luego faltó definición y por eso empataron con Países Bajos 1-1 y perdieron con Senegal por 1-2, quedando eliminados en la primera ronda del torneo.

Sin embargo, todo indicaba que el proceso de la mano del argentino seguiría, por lo menos, hasta la Copa América de 2024, pero no fue así. En enero, tan solo un mes después de terminada la Copa del Mundo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció que Alfaro no seguiría al frente del conjunto sudamericano y que su salida sería inmediata.

Ante esto, el argentino habló con TyC Sports y aclaró las verdaderas razones de su salida, las cuales no estaban muy lejanas a lo que se opinaba en los medios.

Sobre cómo se dio todo y la relación con los jugadores, Alfaro aseguró: “Terminó bien con los jugadores y con el país, pero lamentablemente no pudimos ponernos de acuerdo para continuar. Existieron dos razones: una concreta y real, que fue que entre la posición de pagar y continuar y la de no pagar, eligieron la segunda. La segunda razón es más subjetiva, y es mi sensación de que no querían que continúe y esta fue la manera que encontraron para conseguirlo”.

Y agregó: “Eso lo percibí antes de jugar el Mundial, con el tema de Byron Castillo. Algo se había roto, yo me negué a bajar a Byron, él tenía que ir a la Copa del Mundo, se lo merecía, y yo se lo dije a todos porque era mi postura, pero la decisión fue de la federación. Ese fue el principio del fin”.

Lee También

“Para mí con lo de Byron se rompió. Yo no sería auténtico si no dijera lo que pienso, había asumido un compromiso con el plantel de que antes de que toquen a cualquier jugador yo iba a salir en defensa de lo entendía que era correcto. Por eso, más allá del fallo de Fifa, si el jugador era elegible para las eliminatorias, también lo era para la Copa del Mundo”, concluyó Alfaro.

Cabe aclarar que por esa salida y de que actualmente no está dirigiendo a ningún equipo, Gustavo Alfaro vuelve a las transmisiones del Gol Caracol para comentar los partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cómo llega Ecuador a las eliminatorias

Luego de la salida del argentino, la Federación contrató al español Félix Sánchez para conseguir el primer título de Copa América y clasificar al próximo campeonato mundial.

(Ver también: Qué partidos de Eliminatorias van por Caracol TV; horarios cruzados con Selección Colombia)

Cabe destacar que su primer rival no será fácil, pues Ecuador debutará en las eliminatorias contra la campeona del mundo, Argentina, en condición de visitante este jueves sobre las 7 de la noche.

Además, el combinado ‘tricolor’ comienza con -3 en la tabla de posiciones por la sanción impuesta por la Fifa justamente por el caso de Byron Castillo.