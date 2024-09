Por: Gol Caracol

La Selección de Bolivia se concentra desde este jueves en la ciudad de La Paz con miras a los duelos por la novena y décima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 contra Colombia en El Alto y Argentina, en Buenos Aires, combinado que considera son las dos mejores del continente.

El entrenador de la ‘verde’, Óscar Villegas enfatizó en que ambos partidos “son motivadores” ya que se jugaran ante “los mejores” equipos del hemisferio por el desempeño que tuvieron en la pasada Copa América.

Esos partidos “de ninguna manera deben ser de presión, solamente de motivación de alegría, de tener ese privilegio de enfrentar a dos grandes equipos”, indicó el seleccionador.

Varios futbolistas comenzaron a llegar al hotel de concentración, en el centro de La Paz, que en su mayoría juegan en equipos de la liga local, mientras que se espera que hasta el próximo lunes se sumen los legionarios que compiten en ligas del exterior.

Óscar Villegas llamó en la víspera a 28 jugadores de los que 8 juegan en equipos del exterior, mientras que el promedio de edad de los convocados bordea los 23,8 años.

Entre las primeras labores está el “trabajo de recuperación” de los futbolistas que disputaron partidos en estos días, a lo que seguirá la evaluación médica de los jugadores que tienen molestias para descartarlos y llamar a su reemplazo, si corresponde.

“Tenemos la fe y la confianza de hacer dos buenos partidos, y que podamos seguir peleando para poder seguir soñando con clasificar”, dijo el mediocampista Ramiro Vaca de filas del Bolívar de La Paz.

Cuándo juega Bolivia contra la Selección Colombia

La Selección de Bolivia jugará el próximo 10 de octubre frente a Colombia en el Estadio Municipal de El Alto, ciudad vecina de La Paz a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y cinco días después enfrentará a Argentina en Buenos Aires.

La ‘verde’ ocupa la octava posición de la clasificación con 9 puntos, por sobre de Chile y Perú que tienen 5 y 3 unidades, respectivamente.

Convocados de Bolivia vs. Colombia

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Wilstermann) y Alejandro Torres (Oriente Petrolero).

Defensas: Luis Haquín (Ponte Preta-BRA), Pablo Vaca (Always Ready), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Marcelo Suárez (Always Ready) y José Sagredo (Bolívar).

Laterales: Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS) y Luis Paz (Bolívar).

Mediocampistas: Daniel Camacho (Universitario de Vinto), Víctor Cuéllar (The Strongest), Héctor Cuéllar (Always Ready), Ervin Vaca (Bolívar), Jeyson Chura (The Strongest), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (USM Alger- ARG), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos-BRA) y Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU).

Delanteros: Enzo Monteiro (Santos-BRA), Lucas Chávez (Al Taawoun-ARA), José Martinez (Always Ready), Jhon Velásquez (Bolívar), Bruno Miranda (The Strongest) y Carmelo Algarañaz (Kalamata-GRE).

