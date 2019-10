El Israel Academy, como es conocido popularmente, informó que llegó a un acuerdo por 3 años con el Katusha de Suiza, trato que aún está pendiente de aprobación por parte de la Unión Ciclista Internacional, UCI.

De esta manera, el cuadro israelí abandona la segunda división, categoría en la que se encuentra el Arkea-Samsic, escuadra francesa en la que competirá el colombiano Nairo Quintana y que tuvo acercamientos con el Katusha desde antes que el Israel Academy.

Sin embargo, la oferta económica del equipo del Medio Oriente al parecer fue más fuerte debido a que no buscaba alianza, sino el alquiler del cupo en el WorldTour.

En las filas de la formación israelí se encuentra el también colombiano Edwin Ávila, quien tiene contrato hasta final de 2019 y cuya renovación no se ha anunciado.

Con este panorama, al Arkea le queda como única opción para pasar de segunda a primera división esperar a que la UCI abra 2 cupos en el WorldTour, plazas para las que el otro aspirante es el Cofidis, también de Francia.

Si el Arkea sigue en segunda categoría, Nairo no tendrá su participación asegurada en competencias como el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, entre otras.

