El colombiano de 21 años será la cabeza de la escuadra en la gran vuelta a partir del 11 de mayo en Bolonia y se mostró muy positivo:

Bernal, que comenzará su temporada en su país en la Vuelta a Colombia junto a Froome, fue la revelación del Tour de Francia 2018, en el cual trabajó mucho para sus jefes de filas, el joven colombiano renovó en otoño por cinco años con el equipo dirigido por Dave Brailsford.

Froome, tercero en el Tour el pasado julio, buscará una quinta victoria en la ronda gala que le igualaría con los corredores con más victorias (Eddy Merckx, Miguel Induráin, Jacques Anquetil y Bernard Hinault). En el pistoletazo de salida en Bruselas, el próximo 6 de julio, también estará su compañero y vigente campeón, Thomas.

“Fue una decisión difícil saber exactamente qué hacer en 2019, en qué grandes vueltas concentrarme, sobre todo tras ganar el Giro el año pasado”, explicó Froome. “Pero en 2019 mi primer objetivo será el Tour de Francia”, añadió el corredor de 33 años.

Thomas también confirmó que para 2019 sus objetivos son el Tour y el campeonato del mundo de contrarreloj que se disputa en septiembre en Yorkshire.

“Si no hubiera ganado el Tour en 2018 quizás habría hecho Giro y Vuelta a España pero al ganar el Tour llevaré el dorsal número uno en la espalda y sería una pena no volver al 100%”, contó el galés de 32 años.

A mediados de diciembre el grupo Sky anunció que dejaría de patrocinar el equipo a finales de 2019.

