El ganador del día fue el embalador irlandés Sam Bennett, quien se impuso en el remate luego de que el lote se unificara a pocos kilómetros de la meta.

En video, el embalaje final:

🔻 Relive the last kilometre of stage 3. 🏁 #ParisNice pic.twitter.com/dcpHKasN2y

Como en la jornada anterior, Egan Bernal, al frente del equipo Sky, impuso fuerte ritmo y trató de fragmentar el grupo mediante la formación de abanicos, objetivo que finalmente no consiguió.

Además, sumó 3 segundos en una meta volante y se consolidó como mejor juvenil de la carrera, mientras que en la general continuó quinto, a 17 segundos del líder, el holandés Dylan Groenewegen.

Bernal bonificando:

💚 Luke Rowe donne les consignes. Michal Kwiatkowski et Egan Bernal se partagent les points et les secondes de bonifications. 🤝

💚 Luke Rowe makes sure that Michal Kwiatkowski and Egan Bernal share the points and the bonus seconds. 🤝#ParisNice pic.twitter.com/ypE6h9xeiF

