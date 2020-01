En total, el corredor del Ineos Team ganó cuatro títulos en 2019, siendo el del Tour de Francia el más significativo de todos, ya que se convirtió en el primer ciclista ‘cafetero’ y latinoamericano en conseguir la ‘Grande Boucle’.

Además de quedarse con la carrera francesa, el pedalista cundinamarqués se coronó campeón de la Vuelta a Suiza, la París-Niza y la Gran Piemonte, esta última es una de las clásicas más antiguas e importantes del ciclismo mundial.

Junto con Bernal, el cual cumplió recientemente 23 años, fueron nominados en esta categoría, las tenistas Bianca Andreescu y Coco Gauff, la selección japonesa de rugby, el boxeador Andy Ruiz Jr. y el nadador Regan Smith.

Cabe señalar que en 2002 el piloto bogotano Juan Pablo Montoya se quedó con este premio, mientras que en el año 2014 y 2015 estuvieron nominados el pedalista boyacense Nairo Quintana y el futbolista cucuteño James Rodríguez, respectivamente.

Por otro lado, el tenista español Rafa Nadal, el piloto de motociclismo Marc Márquez, el astro argentino Lionel Messi, el atleta keniata Eliud Kipchoge y el golfista estadounidense Tiger Woods competirán por el galardón al mejor deportista masculino del año.

Finalmente, la gala de los Premios Laureus se celebrará el próximo 17 de febrero en Berlín (Alemania).

Our Academy and Ambassadors know a thing or two about breaking through 👀



Introducing the nominees for the #Laureus20 Breakthrough of the Year award 🏆

#SportUnitesUs pic.twitter.com/DeQHlm1OCT

— Laureus (@LaureusSport) January 15, 2020