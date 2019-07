Cientos de aficionados ‘cafeteros’ desde muy temprano se acercaron al autobús del equipo Ineos para saludar y felicitar al flamante ganador de la carrera ciclística más importante del mundo.

A rockstar welcome for @Eganbernal 😎. Incredible support for the yellow jersey, with Colombia on the brink of its first Tour winner #TDF2019 pic.twitter.com/bBvf4QRo2v

— Team INEOS (@TeamINEOS) July 28, 2019