Para nadie es un secreto que Flavio Azarro es uno de los periodistas argentinos más polémicos. En sus discursos, las palabras hirientes y los insultos son fundamentales, y aunque sea grotesco, es uno de los comunicadores más seguidos en el país ‘Albiceleste’.

Durante todo el 2022, el experiodista de TyC Sports martilló a Edwin Cardona por diferentes razones, y en uno de sus primero videos de Youtube en este año, ratificó su disgusto con el colombiano.

El hincha de Rancing no se tomó de la mejor manera la continuidad que tendrá Cardona en la ‘Academia’. Sulfurado y pasado de tono, afirmó: “Cardona no respetó la camiseta del Racing; y no me digan que no rindió, el faltaba a los entrenamientos, estaba gordo, dejó de jugar. Cardona me da mala sangre, no quiero que esté en Racing”.

“Si Racing quiere que los jugadores de afuera lleguen y sientan la camiseta, a Cardona no le podes dar continuidad. Muchachos, Boca hizo todo por Edwin, y en un momento se cansó de él. Se gastaron una fortuna en él, pero aveces el escudo se debe de poner por encima del dinero“, agregó Flavio.

Aunque es consciente de que el exjugador de Atlético Nacional puede mejorar sus condiciones físicas y deportivas en el 2023, considera que la continuidad del colombiano en el plantel dirigido por Fernando Gago es una falta de respeto. Una vez más, el nacido en Avellaneda atacó a uno de los jugadores ‘cafeteros’ más mencionados en el balompié argentino.

Por Santiago Mejía Álvarez.