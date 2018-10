Roan, editor de la BBC desde 2014, fue cazado en el homenaje floral que la familia de Srivaddhanaprabha dedicó a la memoria del fallecido refiriéndose a una trabajadora del Leicester (Nursara Suknamaim), que también murió en el accidente, como la “amante” del multimillonario tailandés.

“La amante que murió en el accidente era conocida como una trabajadora del club, es decir, una amante. Si eres un billonario es relativamente esperado, así que no deberíamos juzgar”, dijo Roan, quien ha tenido que pedir disculpas a través de Twitter.

“Solo quiero pedir perdón por algunos comentarios que hice en privado en una conversación con un compañero. No quería ofender a nadie”, escribió Roan.

Just want to say sorry for some comments made in a private, off-air conversation earlier with a colleague. Absolutely no offence intended

— Dan Roan (@danroan) October 29, 2018