Adicionalmente, el impreso ibérico aseguró que el delantero de la Selección Colombia estará totalmente recuperado en aproximadamente dos semanas. No obstante, Zapata no alcanzaría a jugar el último encuentro del año con el Atalanta, concluyó el medio madrileño.

Por otro lado, el director técnico del conjunto de Bérgamo, Gian Piero Gasperini, señaló que el jugador ‘cafetero’ no está todavía al 100 % físicamente y que se perderá el juego de este martes ante el Dinamo de Zagreb, por la quinta fecha de la Liga de Campeones.

“Zapata no está listo y no está curado. No estará en el compromiso. Es normal que haya algunas dificultades con estas ausencias. Creo que es un partido que se gana con los que entran”, expresó el entrenador italiano en rueda de prensa.

El cuadro azul y negro necesita vencer al conjunto croata para seguir en la pelea por un cupo a los octavos de final de la UEFA Champions League 2019-2020. Actualmente, los dirigidos por Gasperini son coleros del grupo C, con un solo punto.

Hasta el momento, Duván Zapata se ha perdido nueve encuentros con el Atalanta de Bérgamo, desde que se lesionó en el partido amistoso entre Colombia y Chile, que se llevó a cabo el pasado 12 de octubre en territorio europeo.