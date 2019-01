Así lo explicó el periodista Carlos Antonio Vélez en ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2, donde interpretó el hecho como “enfrentamiento, ruptura y ninguneo del gobierno de Iván Duque con la Federación”.

El trino en el que Duque anunció su pedido señala que “le manifesté a Gianni Infantino que postularíamos a Colombia como sede del Mundial de Fútbol Femenino 2023. Trabajaremos para este fin con la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y con el director de Coldeportes”.

En mi encuentro en Davos con el Presidente de FIFA, Gianni Infantino, le manifesté que postularíamos a Colombia como sede del Mundial de Fútbol Femenino 2023. Trabajaremos para este fin con la @ViceColombia @mluciaramirez y el Director de @Coldeportes #SanAndrésConstruye pic.twitter.com/07U2GhChXy — Iván Duque (@IvanDuque) January 26, 2019

“Esto no le compete al presidente, ni siquiera mencionó a la Federación de Fútbol… Se metió a la cocina de la Federación. Ojo, esto es intervención estatal y por reglamento de Fifa, la única entidad que gobierna el fútbol de un país es su federación”, enfatizó Vélez.

Además, se preguntó cómo se organizará dicho certamen en un país como Colombia, sin liga femenina, “porque me contaron que este año no habrá”.

Y concluyó apuntando que debe haber algo detrás de lo hecho por Duque: “Ahí hay una cosa que no me cuadra. La Federación no ha pedido la sede, la pidió la presidencia y dice que lo organizará sin habar con Jesurún, presidente de la Federación. Ese trino tiene un contenido bravo”.