Santa Fe no da tregua y sumó su quinta victoria consecutiva en la presente temporada, esta vez frente a Fortaleza con un contundente 2-0 en el estadio El Campín. El compromiso válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay, evidenció la solidez del conjunto ‘Cardenal’ que se consolida en la parte alta de la clasificación.

Pese a la victoria, el onceno bogotano concluyó el encuentro nuevamente con una expulsión, pues el defensor Facundo Agüero vería la cartulina roja sobre el minuto 79’ al realizar un cierre junto a Daniel Torres, donde el argentino tuvo las de perder y fue señaló por el juez central. Es la tercera roja directa que recibe el ‘León’ en tan solo dos jornadas.

Así las cosas, en la rueda de prensa post partido, el director técnico Pablo Peirano arremetió contra el cuerpo arbitral cuestionado las decisiones ejercidas en el trámite del partido.

“Está la parte de tomar malas decisiones, si un jugador se equivoca en una agresión, el error debe apuntarse para que no vuelva a ocurrir. Hoy no pasó, la jugada de Agüero no fue con intenciones desmedidas de fuerza y la expulsión no es lo ideal”.