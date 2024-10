Este domingo 20 de octubre, Rayo Vallecano cayó 1-0 en su visita al Mallorca de Johan Mojica, en partido válido por la jornada 10 de la Liga de España. El mediocampista James Rodríguez fue suplente en el conjunto de Vallecas, pero ingresó al minuto 64 del compromiso.

(Vea también: James Rodríguez y los gestos en Colombia-Chile que le dan la vuelta al mundo: “Un capitán”)

Sin embargo, la falta de ideas en ataque por parte del Rayo en la primera mitad, hizo que muchos se preguntaran por qué el cucuteño no es titular pese a ser, quizá, la estrella del equipo.

Esa duda la trató de resolver el técnico del club, Íñigo Pérez, quien en rueda de prensa previa al partido explicó lo que él ve en sus dirigidos.

“James necesitó un periodo de adaptación física, como cualquier otro del equipo. Ya está adaptado y ha cumplido las semanas de entrenamiento. Si allá juega [en la Selección] y acá no ha jugado lo que sus seguidores desean, se debe a que yo elijo a unos jugadores para ganar los partidos que creo que son los mejores”, señaló inicialmente.

Acá, las palabras del técnico del Rayo sobre James Rodríguez:

Pero allí no quedó todo, pues Pérez mencionó que el juego de James en la Selección Colombia ya es conocido, por lo que está buscando la forma de adaptarlo al conjunto de Vallecas.

“Me puedo equivocar y puede haber gente en desacuerdo, lo acepto, pero no sucede nada. Todos sabemos el nivel que tiene él y cómo juega con su selección, pero es lo que digo, James lleva jugando en la selección desde el Mundial en el que lo empezamos a conocer todos”, agregó en la rueda de prensa.

Por último, y quizá en la declaración más controversial, el entrenador insinuó que James Rodríguez no es de los jugadores que pondría como inicialista para buscar un triunfo.

“Lleva poquito tiempo en el Rayo y yo elijo a los jugadores que creo que me van a acercar a la victoria. No quiere decir que él no me pueda acercar, pero tengo que tomar decisiones”, concluyó.

Lee También

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano?

El siguiente juego del Rayo Vallecano será el próximo sábado 26 de octubre, cuando reciba al Alavés desde las 9:15 de la mañana por la fecha 11 del fútbol español. Los otros rivales que se le vienen al Rayo por liga son Villarreal, Las Palmas y Sevilla.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.