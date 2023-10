Atlético Nacional perdió el clásico antioqueño este sábado, al caer 1-2 con Independiente Medellín, en un juego que tuvo como protagonista a Dorlan Pabón.

Y es que el capitán del ‘verdolaga’ no solo fue el autor del único tanto de su equipo, sino también tendencia por su celebración y posterior respuesta de los jugadores del DIM, pues en el festejó hizo el gesto de ‘mandar a dormir’, el cual causó revuelo en las redes sociales.

GOOOOOOOOOOL ⚪️🟢Atl. Nacional 1 – 1 Ind. Medellín🔵🔴 Dorlan Pabón 🇨🇴🔥 Gran jugada colectiva. inicia por derecha Oscar Perea, centro a Duque, pivoteo y golazo de Dorlna Pabón. pic.twitter.com/OlDfaxPVjj — Sebastian Perez (@SebastianPerezE) October 15, 2023

De hecho, tal fue el impacto de la celebración de Dorlan Pabón en el clásico que Felipe Pardo y Jaime Alvarado, jugadores del Medellín, se burlaron del atacante imitando su gesto al finalizar el encuentro.

Ante la situación, el referente de Atlético Nacional atendió a los medios de comunicación este martes y explicó que su celebración no iba dirigida a los hinchas del ‘poderoso’, argumentando que la tomó del basquetbolista Stephen Curry.

“No le paro bolas a eso, hace parte de la vida y el fútbol. Ellos pueden [DIM] celebrar como quieran, piensan que la celebración es para ellos… Un jugador como Curry, en una final, celebró así y me gustó, pero yo no mando a dormir a nadie ni nada”, dijo.

No obstante, Pabón, de 35 años, hizo énfasis en que le “resbalan” los chistes y las críticas, ya que solo le importa que sus acciones no tengan repercusiones en sus compañeros de equipo y familia.

“Ellos tienen su forma de celebrar, la respeto. Lo que hagan me resbala, solo pienso en mi familia y compañeros, lo que pase en redes sociales no me interesa“, concluyó.

Hoy en rueda de prensa, Dorlan Pabón de @nacionaloficial se refirió a su particular celebración de los goles en los últimos partidos. pic.twitter.com/bcsLJ6ZESU — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱 (@juanchoserrano_) October 17, 2023

