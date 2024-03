Atlético Nacional vive uno de los peores momentos como institución de los últimos años, dado que no hay claridad en el proyecto deportivo, los refuerzos que traen no son tan buenos, cambian de técnicos cada cuatro meses y los resultados no son para nada favorables.

Este año, por ejemplo, el cuadro antioqueño solamente ha ganado dos de los 10 partidos que ha jugado y en Copa Libertadores quedó eliminado en fase dos a manos del Club Nacional de Paraguay, por lo que la crisis es real y por eso los hinchas piden la salida, principalmente, de los directivos.

De hecho, Benjamín Romero, Esteban Escobar y el mismo presidente Mauricio Navarro son los principales señalados de este momento del equipo, por lo que la idea de los hinchas es que no sigan para darle un nuevo aire a la institución.

Sin embargo, los directivos, lejos de pensar en renunciar, están sentados en la idea de que en este momento es cuando más tienen que trabajar y por eso la opción de su salida es cada vez más lejana.

Directivos de Nacional no van a renunciar

En una rueda de prensa ofrecida por ellos mismos este miércoles 6 de marzo, Mauricio Navarro y Esteban Escobar aseguraron que por ahora tienen el apoyo de la junta deportiva y que mientras eso siga así, ellos seguirán trabajando en pro de la institución.

“Nosotros estamos haciendo un trabajo encomendado por la junta directiva. Los resultados no se han dado y nosotros no somos ajeno a ello, pero igual la junta es la que debe decidir cuál es el futuro nuestro. Nosotros trabajamos todo el día por sacar esto adelante, así que por ahora no hay ninguna noticia de ese tipo. Nosotros no lo hemos considerado y ellos tampoco nos han informado nada”, explicó Navarro.

Por su parte, Escobar, que es el director deportivo del club, agregó: “La responsabilidad es clara y nosotros no estamos acá para evadir responsabilidades. Cuando las cosas no se dan hay que asumir la culpa y hay que trabajar más, el doble, así que seguiremos en ese trabajo“.

Por su parte, Escobar también justificó: “Yo no soy de huir, así que seguiremos trabajando por revertir esta situación, porque nosotros no tenemos la varita mágica que dice que si nos vamos ya el domingo ganamos, no. Hay un nuevo técnico, proceso y en el fútbol se gana o se pierde, pero acá seguimos”.

Además, los directivos concluyeron que por más de que los hinchas digan que ellos no hacen nada, el esfuerzo ha sido grande y por eso es que, solo 48 después de que Bodmer renunció, ya se tenía un acuerdo con Repetto para que fuera el encargado de dirigir al equipo profesional.

De esta manera, el pedido de los hinchas por ahora no será escuchado y los directivos se mantendrán en su puesto por los siguientes meses para tratar de revertir la complicada situación.

