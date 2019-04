En declaraciones entregadas a RCN Radio, Vélez explicó que la Dimayor hizo lo que le correspondía enrolando a los aficionados de las ciudades más importantes del país y que quien falló fue el Estado por no dotar a los estadios de equipos de lectura para los mismos.

“La ley decía que debíamos enrolar a los hinchas, que había que sacar un carné y el Estado se encargaría de colocar los distintos dispositivos de identificación. Nosotros hicimos el enrolamiento de 255.000 personas, pero de nada sirve tener un carné cuando no hay equipos para leerlos y en eso no cumplió el Estado colombiano”, indicó el dirigente.

El carné les costó 12.000 pesos a quienes hicieron el trámite y serviría para individualizar a los autores de actos violentos y regular su entrada. Sin embargo, no es exigido por las autoridades en la actualidad.

Finalmente, Vélez no renunció a que la carnetización se pueda implementar en el futuro, aunque no se comprometió con nada: “Yo creo que el enrolamiento es para que uno se sienta orgulloso de ser hincha de un equipo y no solamente para barras bravas. A los hinchas hay que beneficiarlos y premiarlos, están pendientes del equipo y eso hay que tenerlo en cuenta”.