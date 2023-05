Boca Juniors no está teniendo una buena temporada en lo que llevamos del 2023, los malos resultados que han tenido ha ocasionado que su ex técnico Hugo Ibarra saliera del club el 29 de marzo del presente año, para darle paso a la llegada de su actual entrenador Jorge Almirón.

Las directivas de Boca pensaban que la persona responsable de los malos resultados era el ex técnico Hugo Ibarra, pero desde la llegada de Almirón al banquillo ´Xeneize`, han notado que los jugadores son los responsables de los malos resultados, ya que, no están mostrando lo mejor de su fútbol y no muestran compromiso con el club.

Por ende, las directivas de Boca Juniors quieren fichar a diferentes jugadores de calidad que estén pasando por un buen momento y que tengan el deseo de jugar en Boca Juniors, para así tener una plantilla con la que puedan pelear por el título de la Liga Profesional de Argentina y la Copa CONMEBOL Libertadores.

Entre los nombres que están en la carpeta para convertirse en nuevos jugadores de Boca Juniors en julio del 2023, están los colombianos Roger Martínez que actualmente milita en el América de México y Jorman Campuzano quien es un viejo conocido en el conjunto ´Xeneize`, sin embargo, se sumó un nuevo colombiano a la carpeta de posibles fichajes que tiene Boca.

¿Cuál es el jugador colombiano que quiere Boca Juniors?

Diego Valoyes, el colombiano que actualmente juega en Talleres de Córdoba, por las grandes actuaciones que ha tenido en el conjunto cordobés, es deseado por las directivas de Boca Juniors, en especial por Juan Román Riquelme, para llegar en el siguiente mercado de pases.

Así lo confirmó el presidente de Talleres Andrés Fassi, quien dijo: “Estamos a disposición de poderlo negociar con Boca. A Talleres no le cuesta venderle jugadores a Boca, se han hecho muchas transacciones exitosas. Siempre ha habido muy buena relación, hemos sido socios para hacer negociaciones”.

Sin embargo, el presidente Fassi confirmó que todavía no hay una propuesta formal de Boca por Valoyes: “No hay nada oficial, no he hablado con nadie de Boca por Valoyes. Hay un equipo de Brasil, de Italia, otro de México, interesados en él. Vamos a venderlo a la mejor posibilidad”.

Por Cristian Monroy