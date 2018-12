El jugador se quejó de la demora, que según él, la empresa tuvo para atender un requerimiento suyo y de su esposa, el cual no especificó. Además, acusó a la compañía de basarse en “hechos falsos” para sustentar su servicio.

“Avianca, se tardaron más de 2 semanas en darnos una respuesta y lo peor es que se justifican en hechos falsos para quitarse responsabilidad de su mal servicio”, apuntó inicialmente.

Además, agregó que no fue atendido personalmente y dejó ver que su inconveniente no fue solucionado: “Para la próxima, díganme en la cara que no responden y no nos hagan perder el tiempo con mi esposa”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar ‘Pecoso’ Castro anuncia los refuerzos de América y su plan de pretemporada

Por estos días, Cabal desarrolla trabajos de pretemporada para las competencias que tendrá en 2019, siendo el Abierto de Australia su primer gran reto.

Acá, el trino de Cabal:

@Juanscabal