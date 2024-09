Por: Gol Caracol

El Deportivo Cali logró un agónico triunfo 3-2 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay, contra Fortaleza, y de paso en penaltis se impuso 4-1, logrando el paso a los ‘cuartos’ de esta competencia.

Aunque esa victoria fue un aliciente para los hinchas, algo que fue noticia es la imagen de un cura en el estadio en suelo vallecaucano, antes de este encuentro, y en los duros momentos que está viviendo el conjunto ‘azucarero’, se remitieron a una ‘ayuda divina’.

Por eso, este miércoles, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el padre Yerson Marmolejo, quién contó de su presencia en el estadio del Deportivo Cali.

“Toda mi familia es caleña, siempre sigo al Cali, siempre que puedo voy o sino lo veo por televisión, o sino después me veo la repetición”, contó de entrada el curo con el mencionado espacio radical.

¿Qué dijo el padre tras bendecir el estadio del Deportivo Cali?

“El día lunes en la tarde me comuniqué con Sergio Herrera, habíamos concretado ir a bendecir el estadio, una bendición especial, pedirle a Dios por ese lugar. El técnico habló con las directivas y pedir los permisos, fui, di la bendición y le pedí mucho a Dios que si había algo saliera con la bendición”, contó de entrada Yerson Marmolejo.

Cuando le preguntaron si sintió alguna presencia extraña respondió con un contundente “no, fui con mucha fe y oré, le pedí mucho a Dios, la bendición del agua, la asperción del agua por todo el lugar”.

“También he tenido la posibilidad de darle la santa misa los muchachos, a los jugadores, encuentros espirituales, todos los muchachos son creyentes, me reciben con mucha fe y agrado, me piden la bendición y que ore mucho por ellos. Yo creo que cuando en un lugar se deja la presencia de Dios, por encima de él no hay nada”, dijo.

