Avanza la Liga colombiana, los clubes empiezan a conocer si cumplieron o no sus objetivos del semestre e incluso de la temporada anual. Uno de esos clubes es Deportivo Cali.

El club ‘Azucarero’ mira de reojo la tabla del descenso, ya que no quiere padecer ni ser protagonista en el escalafón que define los equipo que bajan a segunda categoría, por ende, debe sumar la mayor cantidad de puntos posible; incluyendo ingresar a los ocho clasificados de la Liga BetPlay 2023-II.

Asimismo, teniendo en cuenta el promedio de tabla del descenso y los puntos que restan por jugarse en el año, los ‘verdiblancos’ deben sumar la mayor cantidad posible.

De manera similar, el técnico Jaime de la Pava espera cumplir con ese objetivo, además de ingresar al octogonal clasificatorio que otorga cupos a los cuadrangulares semifinalistas.

No obstante, uno de los referentes del club es Jhon Vásquez, el extremo fue campeón con los ‘Azucareros’ en 2021, quien precisamente brindó unas polémicas declaraciones durante una entrevista con el Súper Combo de RCN Radio.

El barranquillero de 28 años comentó que:

“Lo digo públicamente: si no clasificamos a los 8, yo me voy del Cali. Ya no puedo seguir fracasando más”.