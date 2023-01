Kevin Dawson fue uno de los primeros refuerzos que contrató el Deportivo Cali para afrontar un año que será sumamente fundamental para el cuadro ‘azucarero’, debido a su pésimo 2022 en todo el sentido de la palabra, desde lo institucional, financiero y lo deportivo.

El arquero uruguayo llega procedente de Peñarol y cuenta con una historia muy humilde, en la que fue escalando poco a poco hasta convertirse en el mejor arquero del campeonato uruguayo en varias ocasiones; esta es la historia del nuevo portero del Deportivo Cali para el 2023:

Dawson nació el 8 de febrero de 1992 en Colonia del Sacramento, Uruguay; en una entrevista con el diario uruguayo La Diaria, el golero contó acerca de sus inicios: “En la feria donde trabajaba mi madre se vendían imanes, buzos, ruanas, mates, quesos y piedras. En la época en que se empezó a complicar, empezaron a vender lo mismo y a competir por quién lo vendía más barato. Pero la gente se desesperaba por el queso y por el dulce. Así me crie yo, en la feria. Ella cosía y yo estaba al lado. Me pasé la infancia en el puesto”.

El sueño de Kevin siempre fue ser arquero y finalmente lo logró: “Entonces pasaba en la feria o en el barrio jugando de arquero, en la calle me tiraba y no me importaba nada. Hasta que un vecino me dijo que me quería llevar a Nacional de Colonia. Como mi madre trabajaba, me llevaba él”.

“A los nueve años me citaron para la selección y ahí me fui a Plaza [Colonia], donde jugué hasta los 13, cuando me vine para Montevideo con dos amigos con quienes habíamos hecho todo el ‘baby fútbol’ juntos. Ahí arranqué a vivir lo que era ser futbolista profesional: en Montevideo“.

Entrando a lo futbolístico, ¿Cómo llega Kevin Dawson al Deportivo Cali?

Dawson debutó en Plaza Colonia, tras varias convocatorias, recibió la oportunidad de parte de Luis Matosas que en ese momento era el entrenador de los ‘Albiverdes’ y lo hizo ante Villa Teresa con apenas 19 años y 284 días aprovechando la lesión de su compañero Biglianti que era el portero principal.

La vida muchas veces se trata de aprovechar momentos y desde aquella temporada Dawson se adueño del arco, pero también tuvo que vivir momentos complicados, Plaza Colonia disputó tres veces el ‘playoff’ por ascender a la máxima categoría del fútbol uruguayo y el portero cuenta una de las etapas más difíciles de su vida:

“Lo económico siempre fue complicado. En el fútbol uruguayo siempre es complicado ese tema. Jugué un año en la B, siempre entrábamos décimos a los play off. Plaza amenazaba con no jugar, la cosa se veía fea, y yo estaba a punto de ser padre y tenía que salir a hacer algo: terminé pintando, dándole una mano a uno; colocábamos yeso, arreglábamos alguna cosa, yo no entendía mucho, pero me daba maña, le hacía el dos, y además no me quedaba otra. En esa época, mi padre puso un local de remates y empecé a trabajar con él. Ahí sí que hice de todo”.

Mucho se dice que después de los dolorosos, vienen los gozosos y desde allí Kevin empezó a resurgir y a darse a conocer; Plaza Colonia consiguió el ascenso en la temporada 2014-15 con Dawson siendo protagonista debajo de los tres palos pese a sufrir una lesión de meniscos que lo dejó un buen tiempo fuera de las canchas.

El 15 de agosto de 2015 Kevin Dawson debutó en la máxima división del fútbol uruguayo, incluso fue elegido el capitán del equipo. Después de un torneo apertura difícil, donde se veía complicada la permanencia en 1ª división, Plaza Colonia hizo una clausura increíble, peleó ese torneo mano a mano con Peñarol y Nacional, tuvo actuaciones destacadas ante el ‘tricolor’ y ante Sud América donde mantuvo su arco en cero y fue el mejor de la fecha. Ante el ‘Carbonero’, Plaza Colonia se alzó con su primer título en la máxima división.

Un torneo increíble tanto para Plaza Colonia, como para Kevin Dawson que fue portero revelación. Finalmente, después de quedar en la historia del club, se despidió de Plaza Colonia con los siguientes números: • Partidos: 133 🏟️

• Goles Recibidos: 150

• Vallas invictas: 38

Su buen rendimiento lo llevó a Peñarol, allí se hizo con el arco rápidamente, consiguieron el clausura 2017 y Dawson obtuvo la valla menos vencida [7] y sacó su arco invicto 10 veces. Ganar el clausura llevó a Peñarol a jugar la final del campeonato uruguayo donde se impuso ante Defensor Sporting.

El 2018 lo empezó a catapultar en la historia de Peñarol, fue elegido el mejor jugador del año por la asociación uruguaya de fútbol, convirtiéndose en el primer arquero en conseguir dicha distinción, sus méritos fue ganar la Supercopa uruguaya, el torneo clausura y convertirse en Bicampeón uruguayo obteniendo nuevamente la valla menos vencida.

¿2018 el mejor año de Kevin Dawson? Claramente: • Mejor arquero del torneo apertura para teledoce. • Jugador 'Manya' del mes de octubre • Mejor arquero del año del campeonato Uruguayo • Mejor jugador del año por la AUF y Referí. Un espectacular año para Dawson.

El 2019 y el 2020 no fueron los mejores años deportivamente hablando para Peñarol, lejos de competir ante su clásico rival, pero Dawson nuevamente fue el arquero con la valla menos vencida en ambos años. En 2021 el panorama fue diferente, Peñarol fue campeón del clausura, líder en la anual [60] y campeón del torneo uruguayo con Dawson obteniendo la valla menos vencida [19], sacando su arco en cero en 13 ocasiones. Además, siendo semifinalistas de Sudamericana.

Al Deportivo Cali llega con 14 partidos atajados de 15 posibles en el torneo clausura, logró sacar su arco en cero cuatro veces en otro año fatal de Peñarol a nivel deportivo donde solo conquistaron la Supercopa uruguaya; sin embargo, Dawson abandonó al carbonero con 12 distinciones individuales, siendo el cuarto arquero con más partidos oficiales en la historia del club (226) y con tres campeonatos uruguayos; buen refuerzo metió el ‘azucarero’.