Peor no podía ser el debut como local de Deportes Tolima en la Liga Femenina 2023, que -a decir verdad- dejó preocupados a propios y extraños. El plantel ‘Vinotinto y Oro’, que fue dirigido por Carlos César Castro, cayó de manera estrepitosa (0-4) ante La Equidad, en cotejo válido por la cuarta jornada del ‘todos contra todos’, ante unas 1.000 personas en las tribunas del Manuel Murillo Toro de Ibagué.

(Vea también: Definidos canales de TV por los que se verá la primera fase de la Copa Sudamericana 2023)

El doblete de Venus Pineda (21′ y 29′), y los tantos de Wendis Cabrera (34′) y Yéssica Rodríguez, quien cerró la cuenta desde el tiro penal, cuando el tiempo estaba cumplido (90′), decretaron la dura derrota de las ‘musicales’ en el campeonato. Un equipo sin ideas, que naufragó en el campo de juego, pagó caro sus errores, frente a un contrincante que estaba enchufado en su expresión futbolística.

“Encontré un grupo y vine a trabajar. Es lo que tenemos. Aquí no podemos montar lo que yo quiera, sino trabajar con lo que hay y seguir. Tratar de mejorar y que esto funcione, porque a nadie le gusta perder. Así esté de paso yo quiero dejar huella en ellas y que no sea de perdedor; en eso estoy tratando de que mejoren, porque uno afuera se siente impotente”, dijo Castro.

Las ‘Pijaos’ formaron con Paula Méndez en el arco; Lizeth Mora, Wanda Ruiz, Nayelis Figueroa y Yaqueline Apraez en defensa; Miley Arévalo, Génesis Guarnizo, Angie Céspedes, Michel Cuéllar y Lucía Amaya en zona medular; y Katerin Castro como aracante. Entraron Leidy Ibargüen por Amaya (30′), Carolina Suárez por Cuéllar (55′), Lorena Vera por Mora (55′), Paula Valbuena por Arévalo (67′).

Debut de Deportes Tolima en Liga Femenina dejó decepcionados a muchos

“Uno con hombres llega al camerino a hacer otra cosa, pero aquí me correspondió de ‘madre Teresa de Calculta’ a decirles qué habíamos planificado. Yo les pedí a ellas que jugaran al fútbol y se divirtieran, sin importar el resultado. Y al ir perdiendo, pues diviértanse más. Hay que irles quitando el miedo, cuando enfrentan a rivales fuertes como el de hoy”, añadió el entrenador.

Este marcador dejó a las de la ‘Tierra Firme’ con solo un punto de nueve, tras caer ante un rival que venía de ser último del campeonato. Ahora el plantel, que está sin su estratega titular, Jhon Agudelo, debido a que no tiene su licencia para estar en el banquillo, es antepenúltimo del tablero de posiciones; aunque aún tiene un choque pendiente: el de la segunda fecha, en casa, ante Atlético Nacional.

Tal parece que la asesoría que recibió Castro por parte del técnico Carlos Paniagua, subcampeón del mundo Sub-17 con la Selección Colombia, no le sirvió a un estratega al que pusieron por encargo, al no haber otra alternativa para conducir a este proyecto deportivo. No de otra forma puede entenderse la debacle del grupo en su estreno, pues al término de la primera mitad ya perdía por goleada.

(Lea también: “Estoy preocupado”: Hernán Torres entregó balance del Tolima con números en rojo)

“Deportes Tolima está participando, más no compitiendo”, fue una de las frases que se escuchó en la rueda de prensa por parte de Castro, quien fue duro con el plantel y no tuvo ningún tipo de contemplaciones ni de tacto para expresar su opinión. Así se notó por parte de los presentes en la conferencia. El inicio que parecía prometedor, con empate frente a Junior (0-0), hoy es incierto.

En la siguiente jornada de la Liga Femenina, la quinta para ser más exactos, el onceno tolimense visitará a Industriales F.C. – Águilas Doradas, este domingo (4:00 p.m.) en el estadio Raúl Miranda de Yumbo (Valle del Cauca). Un enfrentamiento por la parte baja del torneo, pues el rival en esta ocasión es el penúltimo de la clasificación, con una unidad en las primeras tres presentaciones.