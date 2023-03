Empezó el conteo regresivo para el inicio de la Copa Sudamericana 2023, evento que en su primera fase tendrá enfrentamientos nacionales en ocho países, y en el caso del fútbol profesional colombiano entre cuatro clubes; de los cuales solo dos avanzarán a los grupos. Y quedó establecido por cuál señal se podrán apreciar los partidos entre Deportes Tolima y Junior y Águilas Doradas y Santa Fe.

Quedó establecido que la competición se verá tanto en la señal de ESPN como de DirecTV, por lo que ocho encuentros de esta etapa se verán por una plataforma y los ocho restantes por la otra. Y, en el caso del ‘Vinotinto y Oro’, ya se sabe el canal que transmitirá el cotejo del próximo jueves 9 de marzo (7:00 p. m.) frente a los ‘Tiburones’, en el que se juega la permanencia el técnico Hernán Torres.

(Vea también: Confirmado calendario de Independiente Santa Fe (en marzo) para Liga y Sudamericana)

Según reveló Gustavo Torres, quien es el ‘gurú’ en cuanto a transmisiones deportivas se refiere, esta cita se podrá apreciar por ESPN, para tranquilidad de quienes no tienen servicio de televisión por suscripción. Al frente estarán, nuevamente, dos rivales que tienen su historia aparte: tanto en el rentado local, con intensos enfrentamientos en instancias definitivas, como en el torneo continental.

Por su parte, el choque entre ‘Dorados’ y ‘Cardenales’, programado para el miércoles 8 de marzo (7:00 p. m.) en el Atanasio Girardot de Medellín, se observará por DirecTV. Así que quienes no tengan su afiliación a esta plataforma privada tendrán que hacerlo si quieren seguir las incidencias de este interesante duelo; entre uno de los elencos revelación en Colombia y un viejo campeón del torneo.

(Vea también: Hincha de Santa Fe aprovechó cumpleaños del club para pedir matrimonio: ojo a la respuesta)

Partidos de ESPN

7/3 River Plate vs Peñarol

7/3 LDQ vs Delfín

7/3 Tacuary vs General Caballero

8/3 Guabirá vs Oriente Petrolero

8/3 U. César Vallejo vs Binacional

8/3 Estudiantes (M) vs Deportivo Táchira

9/3 Cobresal vs Palestino

9/3 Deportes Tolima vs Junior pic.twitter.com/ULuvyIhI8D

— Gustavo Torres (@TorresTavo) February 28, 2023