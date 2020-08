Los jugadores del baloncesto de la NBA se negaron a competir este miércoles forzando a la liga a suspender toda la jornada y poniendo en jaque la continuidad de la temporada. Esta acción fue replicada en otros deportes con la suspensión de partidos de las Grandes Ligas de béisbol y el fútbol de la MLS, además del aplazamiento de las semifinales del torneo de Cincinnati de tenis, torneo del que se retiró la tenista japonesa Naomi Osaka.

Indignados por el ataque, que sucedió en su estado, los Milwaukee Bucks fueron los primeros en boicotear la jornada al no presentarse en la pista de Disney World para el quinto partido de su serie de primera ronda ante los Orlando Magic.

The Milwaukee Bucks have boycotted Game 5 of their First Round series vs. the Orlando Magic this afternoon.

