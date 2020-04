green

Rodman, conocido como el ‘Gusano’, recordó las tres ocasiones en las que se fracturó el pene en una entrevista con el diario español Marca, enfocada en las cosas poco conocidas de su vida privada.

“La primera vez estaba en una fiesta en un barco, bebiendo hasta el agua de las macetas, y una mujer me propuso ir a su camarote. Y allí estábamos haciéndolo, cuando le parece buena idea que haga el salto del tigre, pero a lo bestia. No controlé. Salté como un loco y luego había sangre por todos lados. Ella gritaba ‘Oh, te mueres’, y yo ‘No, tranquila, sólo me partí el pene”, aseguró el estadounidense.

El exbasquetbolista, que tuvo una fugaz relación amorosa con Madonna, también confesó que estuvo cerca de suicidarse cuando recién empezaba su carrera profesional.

Sobre sus lesiones durante relaciones sexuales, Rodman agregó: “La segunda vez fue tras un partido con los Rockets donde me dieron un balonazo en mis partes. Una chica había volado miles de kilómetros para cenar conmigo. Yo sólo iba a cenar hermano, de verdad. Pero entonces saca unos libros de sexo tántrico y me dice que me prepare. No podía decir que no. Me la partió como una nuez”.

Acostumbrado a ese tipo de episodios, el polémico deportista recordó que su tercera fractura de pene la tomó con bastante tranquilidad. “La tercera fue en una noche salvaje en un hotel con mi novia. Yo sabía qué hacer, ir al hospital por la pastillita. Pero se empiezan a emocionar todos los médicos y llaman a medio hospital. No entienden como está partida. Yo sólo quería la pastilla”, concluyó quien fuera compañero de Michael Jordan.