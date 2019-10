green

La discusión se presentó con tintes de humor en el segmento ‘No te lo puedo creer’, donde Moure, personificando a Pep, defendió al relator antioqueño, mientras que De Francisco, haciendo el papel de Memo, lo criticó.

El dramatizado terminó con ambos personajes utilizando palabras de grueso calibre para atacarse entre sí y dejando de lado la polémica propuesta inicialmente.

Sin embargo, Pep llamó “prohombre de la locución” a Eduardo Luis por decir en sus narraciones que un jugador debe “meter la colita” y por su dicho de “pidan domicilio”. Entre tanto, Memo, desestimó la idea de que Eduardo Luis sea un referente.

Acá, el cómico contrapunteo entre ambos:

– Pep: “Quiero citar en este momento a un prohombre de la locución, Eduardo Luis. Y digo Eduardo Luis porque no hay necesidad de decir el apellido, todos lo conocen. Él afirma muy acertadamente la importancia que debe tener un jugador al meter la colita”.

– Memo: “Dice que sabe meter la cola, pero no me parece que sea un verdadero referente en todos los más diversos aspectos”.

– Pep: “Pero cómo se te ocurre criticar a Eduardo Luis. ¿A vos se te ha ocurrido algo como ‘pidan domicilio’?. Él es genial. En cambio lo tuyo, lo de ‘los más diferentes prospectos’, no tiene ninguna esencia”.

– Memo: “A mí me respeta, viejo mari**”.

– Pep: “Cuál mari**. Respetame a mí, respetá a Eduardo Luis. Ahora, uno puede ver [a Eduardo Luis] en la calle y uno dice ‘este miserable quién es’, pero es locutor y un locutor no debe tener presencia. Por eso Eduardo Luis es el locutor ideal. Me lo dejás quieto, respetá a Eduardo Luis”.

– Memo: “En ese aspecto, me parece que no es correcto”.

Posteriormente, se agreden entre sí con todo tipo de vulgaridades y su discusión se torna personal.

En video, la polémica completa sobre Eduardo Luis (desde el minuto 43:00):