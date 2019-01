Cuando a Dayro le preguntaron si sintió que su expulsión del cuadro verdolaga en octubre fue injusta, el goleador recordó el encontrón que tuvo con su excompañero Stiven Lucumí y aseguró:

“Es una decisión (echarlo) que tomaron ellos (Nacional). Sabemos que en el fútbol pasa. Esas son calenturas del partido, del momento, eso después se arregla en el camerino entre nosotros los compañeros. Ellos tomaron la decisión de sacarme, pero no comparto toda el agua sucia que me echaron”.

Sin embargo, Moreno aclaró que su salida no afectó para nada el cariño que le tiene al club paisa y a su afición. “La verdad que muy agradecido. No tengo nada de rencor. Antes muy agradecido con la gente de Nacional, con la hinchada, que la verdad desde el primer año que llegué a Nacional me hicieron sentir como en casa”, agregó Dayro en la entrevista.

El delantero firmó contrato por dos años con Talleres de Córdoba, equipo de la primera división del fútbol de ese país que jugará la fase previa de la Copa Libertadores. En esa instancia, el nuevo equipo de Dayro enfrentará a Sao Paulo de Brasil.

El debut oficial del colombiano podría darse el próximo 27 de enero, cuando Talleres enfrente a Independiente por la fecha 16 de la liga argentina.