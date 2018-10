View this post on Instagram

¡TENSA SITUACIÓN! ⚽⚽😲😲🔥🔥🔥 Jeison Lucumi fue expulsado por pegarle un cabezazo a su propio compañero Dayro Moreno en la elección de un cobro de tiro libre. #LaLigaxRCN #LigaAguila #FPC #Nacional #JeisonLucumi #DayroMoreno #Expulsion #Verdolaga 💚💚💚😲🔥