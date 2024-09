Por: Gol Caracol

Dávinson Sánchez ha logrado adaptarse rápidamente a la Liga de Turquía y cada vez que tiene la oportunidad de ser titular en el Galatasaray no defrauda con su desempeño, a tal punto de convertirse en los zagueros centrales más imponentes del campeonato de aquel país.

Si bien ha tenido un par de problemas físicos y lesiones, estos no han sido impedimento para que destaque en cada juego con los ‘leones’. A raíz de su buena presentación en el estreno de su club en la Europa League, ha recibido gratas palabras de elogio de un exjugador del Galatasaray y actual director técnico.

El encargado de ‘echarle flores’ a Dávinson fue Servet Cetin, quien no dudó en afirmar que el jugador de la Selección Colombia es mejor que el compañero de Luis Díaz en el Liverpool, Virgil Van Dijk y dio sus argumentos uno a uno al respecto.

“Creo que Sánchez es mejor defensor que Van Dijk. En Inglaterra, los defensores juegan regionalmente y no cambian de posición. No entran en las filas de lateral derecho o lateral izquierdo. Siempre ocupan una posición en el centro. Generalmente juegan lentamente. Interceptan el balón en el centro porque están bien físicamente, pero fallan cuando tienen que abrirse. Van Dijk tuvo dificultades contra el Barış Alper Yılmaz en el partido nacional entre Turquía y Países Bajos”, pronunció Cetin, en charla con el medio ‘Radyospor’.

Pero ahí no pararon las buenas palabras hacia el exjugador de Atlético Nacional y Ajax, de Países Bajos, entre otros. El exjugador turco sostuvo que el central de la ‘tricolor’ tiene buen manejo con el balón y hasta se atrevió decir que es mejor que muchos defensores en la Premier League.

“Sánchez (Dávinson) está en el juego. Tiene nivel, juega en un área más amplia y no echa de menos a la gente. Está haciendo un trabajo mucho más difícil. Es muy bueno con el balón. Sánchez es mucho mejor defensor que Van Dijk. No importa si es el Liverpool. Por ejemplo, Sami Hyypia vino a Turquía y no gustó. Así que Sánchez es mejor que Van Dijk y muchos defensores en la Premier League”, agregó.

¿Cómo le ha ido a Dávinson Sánchez con el Galatasaray?

En la Liga de Turquía, el de Caloto ha sumado 324 minutos, divididos en cuatro partidos, todos ellos de titular y ha logrado celebrar en una ocasión, al Rizespor. Además ha visto una tarjeta amarilla.

