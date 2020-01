De Rossi dijo que regresará a su país por la necesidad de estar con su familia, luego de acordar su desvinculación de Boca, elenco en el que estuvo un semestre.

“Necesito volver a casa. Me despido de Boca y del fútbol. Me despido de un club que me entró en el corazón, de este deporte y de mi pasión”, señaló quien fuera campeón del mundo con Italia en Alemania 2006.

“Siento la necesidad de acercarme a mi familia, a mi hija. Ellos me extrañan y yo los extraño”, explicó.

Y aclaró que no se desligará del fútbol, pues podría tener un cargo en el AS Roma, su escuadra anterior: “Voy a seguir, pero no sé en qué rol”.

En su estadía en Boca Juniors, Daniele de Rossi solo tuvo apariciones esporádicas en 7 partidos, encuentros en los que marcó un gol.