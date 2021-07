Daniel Galán le dio a Colombia el primer triunfo en el tenis de los Juegos Olímpicos. La mejor raqueta nacional derrotó con parciales 7-5 y 6-1 al egipcio Mahamed Safwat en poco más de una hora, para clasificarse así a la segunda ronda del cuadro individual masculino de Tokio 2020.

El colombiano supo aprovechar lo benévolo que fue el sorteo con él. El egipcio está ubicado en el puesto 171 del ránking mundial, mientras que el bumangués aparece en la casilla número 113. Así las cosas, Galán refrendó el favoritismo que tenía para este duelo en la previa.

El primer set fue bastante parejo y solo hasta el último ‘game’ fue que el africano cometió varios errores no forzados que le costaron la primera manga. El segundo parcial fue un monólogo de Galán y el colombiano no pasó apuros para quedarse con un triunfo que no es menor en la historia del tenis nacional.

Galán se convirtió en el segundo tenista colombiano que gana un partido en los Olímpicos. El primero fue Santiago Giraldo, cuando superó la primera ronda en los Juegos de Londres 2012.

Ahora Daniel tendrá una prueba bastante difícil. El colombiano deberá enfrentarse en la segunda ronda contra el alemán Alexander Zverev, quien está ubicado en el puesto 5 del escalafón mundial y en estos Olímpicos es el cuarto preclasificado del torneo.

Son 32 los tenistas que disputarán la segunda ronda. Por lo tanto, tres victorias más separan a esos deportistas de la disputa por las medallas del tenis masculino.